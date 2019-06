PSV moet vrezen voor lange absentie Gutierrez

De Mexicaanse middenvelder mist de start van de voorbereiding van de Eindhovenaren al vanwege zijn deelname aan de Gold Cup, en daar ging het woensdagavond mis voor Gutierrez.

De 24-jarige Gutierrez joeg na ruim een half uur spelen in het duel met Canada door op een bal en leek zich tijdens of na die actie te blesseren aan zijn rechter hamstring. De Mexicaan greep naar zijn bovenbeen en wist meteen dat het foute boel was. Gutierrez werd direct gewisseld en vervangen door voormalig PSV’er Andres Guardado, die met twee treffers een groot aandeel had in de 3-1 overwinning die Mexico op Canada boekte.

Champions League

Gutierrez’ club PSV werd woensdag in de tweede voorronde van de Champions League gekoppeld aan het Zwitserse FC Basel. Op 23 of 24 juli spelen de Eindhovenaren eerst thuis. Over de schade bij Gutierrez is nog niets duidelijk.