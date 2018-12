Bruns maakt seizoen af bij Groningen

Bruns begon in 2010 zijn Eredivisie-carrière bij Heracles Almelo. Daar ontpopte hij zich tot vaste kracht en aanvoerder van de Heraclieden. Met zijn goede spel verdiende de middenvelder een transfer naar Vitesse.

Vaste kracht

In zijn eerste seizoen bij de Arnhemmers kwam Bruns nog tot 29 competitieduels, maar waar hij tot eind februari min of meer vaste kracht was voor Henk Fraser, raakte hij daarna zijn basisplaats kwijt. Ook onder interim-coach Edward Sturing kwam Bruns bijna alleen nog als invaller aan bod.

In de plannen van de in de zomer begonnen Leonid Slutsky kwam de middenvelder weinig voor. De Russische coach gaf eerst Matus Bero al de voorkeur, en door de komst van Martin Ødegaard zakte Bruns nog verder in de hiërarchie.

Bruns vertrekt op huurbasis naar FC Groningen, waar hij herenigd zal worden met Bel Hassani, zijn oud-ploeggenoot bij Heracles. In tegenstelling tot de AZ-huurling heeft Groningen geen optie tot koop bedongen op de huurdeal van Bruns.

Keuze op gevoel

„Ik heb mijn keuze op gevoel gemaakt”, zegt Bruns, die nog tot medio 2021 vastligt bij Vitesse. „FC Groningen is een volksclub, waar hard werken en normaal doen voorop staan. Dat past bij mij. We gaan na de winterstop alles op alles zetten en knallen.” Op basis van het doelsaldo staat Groningen net boven de degradatiezone. De ploeg van Buijs heeft maar drie punten meer dan hekkensluiter De Graafschap.

