Goal Gakpo helpt Liverpool aan zege, rentree Virgil van Dijk

Liverpool kwam al na tien minuten aan de leiding dankzij Darwin Núñez. Zeven minuten later was het de oud-PSV’er Gakpo die voor de tweede treffer van de avond zorgde.

Liverpool komt door de zege op 35 punten. Dat zijn er zes minder dan Newcastle dat op de vierde plaats staat, een plek die recht geeft op het spelen van Champions League volgend seizoen.

Het duel in Newcastle begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan Christian Atsu, oud-speler van Newcastle en ook Vitesse. Atsu’s zaakwaarnemer maakte zaterdag bekend dat de Ghanese voetballer is omgekomen bij de zware aardbevingen in Turkije.

Newcastle begon daarna fel aan de wedstrijd en dat leverde enkele kleine kansen op. Met de eerste echte uitbraak aan de andere kant scoorde Liverpool. Núñez nam een lange pass van Trent Alexander-Arnold goed aan en schoot raak. Snel daarna rondde Gakpo een voorzet van Mohamed Salah af. De VAR moest nog kijken of het geen buitenspel was, maar keurde de treffer goed. Gakpo scoort zo voor de tweede wedstrijd op rij.

Virgil van Dijk (vierde van links) maakte na weken van blessureleed zijn rentree bij Liverpool. Ⓒ ANP/HH

Nick Pope

Doelman Nick Pope van de thuisploeg ging daarna enorm in de fout. Hij kwam ver uit zijn doel om een lange pass van Salah te onderscheppen, maar pakte de bal met zijn handen en kreeg rood. Alisson bracht aan de andere kant nog goed redding op een schot van Allan Saint-Maximin.

Liverpool kwam in de tweede helft weinig in de problemen. Núñez moest gewisseld worden nadat hij ongelukkig op een schouder terecht was gekomen en Joelinton kon aan de andere kant niet verder. Klopp wisselde ook Gakpo. Callum Wilson kreeg nog een goede kans om het nog spannend te maken, maar Alisson redde op zijn inzet. Newcastle kon de tweede competitienederlaag daarna niet meer voorkomen.