Arsenal moet het zes weken stellen zonder Mkhitaryan

Arsenal kan pas in februari weer beschikken over Henrikh Mkhitaryan. De Armeense spelmaker heeft een middenvoetsbeentje gebroken.

De medische staf van Arsenal verwacht dat Mkhitaryan over zes weken weer voluit kan trainen. De 29-jarige middenvelder liep die blessure vorige week op tijdens de verloren bekerwedstrijd (0-2) tegen Tottenham Hotspur. Hij bleef toen na rust achter in de kleedkamer. Pas na uitgebreid medisch onderzoek kwam het breukje in zijn rechtervoet aan het licht.

Bekijk ook: Tottenham Hotspur schakelt Arsenal uit in League Cup

Trainer Unai Emery moet het voorlopig ook stellen zonder Shkodran Mustafi, Hector Bellerin en Danny Welbeck. Nacho Monreal, die zaterdag tegen Burnley (3-1) al voor rust geblesseerd naar de kant moest, kan mogelijk op tweede kerstdag (Boxing Day) tegen Brighton & Hove Albion wel al weer meedoen. Arsenal neemt in de Premier League de vijfde plaats in, met elf punten minder dan koploper Liverpool.

Bekijk ook: Briljant moment Özil helpt Arsenal op weg

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League