Vlap polst Barça-middenvelder voor komst naar Heerenveen

Zo is Michel Vlap, een van de betere spelers van de Friezen in de eerste seizoenshelft, uitgekomen bij niemand minder dan Ivan Rakitic. „Gevraagd of hij eventueel naar SC Heerenveen wil komen”, schrijft Vlap op Twitter bij een foto van hem met de middenvelder van Barcelona, genomen bij Disneyland Parijs.

Wat het antwoord van de Kroaat was, vertelt Vlap er niet bij... De 21-jarige middenvelder speelde in de eerste seizoenshelft één competitiewedstrijd meer dan Rakitic (zeventien om zestien), maar was een stuk trefzekerder. Waar Vlap al acht keer scoorde, staat de teller voor Rakitic in de competitie pas op twee treffers.