Omstreden rode kaart Smeets geseponeerd

De aanklager betaald voetbal heeft de rode kaart geseponeerd. Scheidsrechter Allard Lindhout stuurde Smeets vlak voor rust op advies van de videoarbiter van het veld, nadat de speler van Fortuna de inglijdende Samir Memisevic had geraakt toen hij de bal wilde schieten. Lindhout erkende na afloop al dat hij fout zat met zijn beslissing.

„Om eerlijk te zijn, is het geen 100 procent rode kaart”, zei de scheidsrechter, nadat hij de beelden rustig had bestudeerd. „In eerste instantie dacht ik aan rood, ook omdat ik de afdruk van de schoen op de knie van Memisevic kon zien. Door de snelheid waarmee Memisevic komt inglijden en zelf het duel aangaat, neig ik toch meer naar een gele kaart. Ik kijk mezelf hier in de spiegel en zeg dat we het niet goed hebben gedaan.”

De Limburgse trainer René Eijer sprak van een arbitrale blunder. „Het is schandalig, de wedstrijd wordt op zo’n manier verziekt. Als je een beetje verstand van voetballen hebt en een beetje inzicht van wedstrijdsituaties, kun je dat als scheids zelf ook beoordelen. Ik weet niet wie er achter de VAR zat en op welk niveau hij zelf gespeeld heeft, maar iedereen kon zien dat het geen rode kaart was.”

Diederik Boer, sinds kort weer de nummer 1 onder de lat bij PEC Zwolle, is de eerste twee wedstrijden na de winterstop geschorst voor zijn rode kaart tegen VVV-Venlo. De 38-jarige keeper haalde met hoog geheven been de doorgebroken Patrick Joosten neer. „Een vlaag van verstandsverbijstering”, zei Boer, die nu de duels met Feyenoord en Heracles Almelo mist.

