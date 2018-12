Emmen heeft ’goed gevoel’ bij Michael de Leeuw

De voormalig speler van onder meer FC Groningen en De Graafschap was de afgelopen tweeënhalf jaar in Amerika actief voor Chicago Fire, maar daar is zijn contract nu afgelopen.

Goed gevoel

„We hebben al een gesprek gevoerd”, zegt FC Emmen-trainer Dick Lukkien tegenover RTV Noord. „Wij zijn niet de enige met interesse, dus Michael moet er rustig over nadenken. Maar ik heb er een goed gevoel over”, zegt de coach, die zowel bij FC Groningen als het ter ziele gegane BV Veendam met De Leeuw heeft gewerkt.

„Maar ook Anco Jansen speelt hier een rol in”, aldus Lukkien. „Hij heeft samen met De Leeuw bij De Graafschap gespeeld.” De Leeuw (32) speelde in drie seizoenen bij Chicago Fire 57 competitiewedstrijden, waarin hij twaalf keer scoorde.

Boven verwachting

FC Emmen speelt dit seizoen voor het eerst in de Eredivisie. Met zeventien punten uit zeventien duels en de dertiende plaats doet de formatie uit Drenthe het boven verwachting goed.

