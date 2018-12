Chelsea-legende: ’Strijd gaat nu tussen zes teams’

Chelsea staat na achttien speelrondes op de vierde plek in de Premier League. „Ik denk dat Chelsea op de plek staat waar het thuishoort. Het spel is nog lang niet perfect en uitdagend, en de titel lijkt dit seizoen niet haalbaar”, schrijft de oud-verdediger van Chelsea in zijn column voor de clubsite van de Londenaren.

Nevin, die 193 wedstrijden speelde in het shirt van Chelsea, verwacht dat de strijd om de bovenste vier plekken een spektakel wordt. „Het leek erop dat de strijd tussen vijf ploegen zou gaan, maar nu United van trainer veranderd is gaat het tussen zes teams. Ze spelen achtereenvolgens tegen Huddersfield, Bournemouth en Newcastle. Dat is een kans om er weer bij te komen.”

Hij zag dat United afgelopen zaterdag erg goed speelde tegen Cardiff. „Ik weet zeker dat Jose Mourinho wat minder mooie woorden in zijn mond heeft genomen toen de spelers vlak na zijn ontslag bij Manchester United hun beste prestatie van het seizoen leverden.”

Chelsea neemt het woensdag op tegen Watford, zondag speelt het tegen Crystal Palace. „Terwijl de fans met een uitpuilende buik nog een extra stukje taart nemen, hebben voetballers minder plezier. Je hoeft geen medelijden met ze te hebben, want ze worden er goed voor betaald. Maar realiseer je dat er andere mensen zijn die zich tijdens kerst voorbereiden voor een duel tegen Watford. Dat is niet de mooiste voetbalwedstrijd.”

