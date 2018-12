Slowaakse voetbalheld Adamec overleden

Spartak Trnava, de club waarbij Adamec het grootste deel van zijn carrière speelde, maakte dat op de website bekend. De aanvaller werd met Spartak Trnava vijf keer kampioen en bereikte daarmee in 1969 de halve finales van de Europa Cup 1, waarin het ’gouden’ Ajax van Johan Cruijff over twee duels met 3-2 net te sterk was.

Adamec speelde speelde in de jaren ’60 en ’70 voor Tsjecho-Slowakije 44 interlands, waarin hij veertien doelpunten maakte. Hij behoorde tot de selectie die bij het WK van 1962 in Chili de finale haalde. Tsjecho-Slowakije moest daarin met 3-1 buigen voor Brazilië.

Na zijn actieve carrière werkte Adamec zo’n dertig jaar als trainer bij tal van clubs in Slowakije, Tsjechië en Oostenrijk. Van 1999 tot 2001 was hij bondscoach van Slowakije. Zijn laatste trainersklus was in 2008 bij Spartak Trnava.