Mercedes houdt Vandoorne in Formule 1

Vandoorne kruipt komend jaar af en toe achter de simulator om data te verzamelen voor Mercedes. „Het is goed om in het wereldje betrokken te blijven, want je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren”, zegt de Belg op de website van de Formule 1. „Het is voor mij ook mooi om bij de wereldkampioen te gaan werken.”

Vandoorne debuteerde in 2016 in de Formule 1 bij McLaren. Hij mocht toen als vervanger van de geblesseerde Fernando Alonso de GP van Bahrein rijden en pakte als nummer 10 van de uitslag direct een punt. De afgelopen twee seizoenen vormde de Belg het vaste rijdersduo van McLaren met Alonso. Hij wist slechts sporadisch in de punten te rijden en moest daarom plaatsmaken voor de jonge Brit Lando Norris. Vandoorne gaat verder in de elektrische raceklasse Formule E. Tussendoor zal hij af en toe voor Mercedes in de simulator zitten.