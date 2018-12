De Jong topscorer 2018, Onana het vaakst de nul

André Onana

Ajax-doelman André Onana blinkt wekelijks uit bij de Ajacieden. Met katachtige reflexen en reddingen weet de Kameroener veel tegendoelpunten te voorkomen. In 2018 lukte het Onana zelfs zeventien keer om zijn doel schoon te houden, blijkt uit statistieken van OptaJohan. De laatste doelman die dat voor elkaar kreeg, was voormalig Ajacied Maarten Stekelenburg.

André Onana maakt indruk onder de lat bij Ajax. Ⓒ Hollandse Hoogte

Luuk de Jong

In het jaar 2018 wist niemand in de Eredivisie zo vaak het net te vinden als PSV-spits Luuk de Jong. De aanvoerder van de huidig landskampioen was maar liefst 22 keer trefzeker. Een enorme verbetering ten opzichte van het jaar ervoor, toen De Jong slechts tot zeven treffers kwam.

Steven Berghuis

Feyenoorder Steven Berghuis is de koning van de assist van 2018. In het afgelopen kalenderjaar bereidde de linkspoot zeventien doelpunten voor, terwijl hij zelf twaalf treffers voor zijn rekening nam.

Steven Berghuis heeft met zijn zeventien assists altijd oog voor zijn medespelers. Ⓒ ANP Pro Shots

Fran Sol

De Spaanse smaakmaker van Willem II, Fran Sol, scoorde in 2018 totaal twintig keer. Daarmee evenaart de spits het record van cultheld Mariano Bombarda, die in het jaar 1999 tevens twintig maal trefzeker was in het shirt van de Tricolores.

Fran Sol (l) en Mariano Bombarda (r). Ⓒ Hollandse Hoogte

PSV

Net zoals in 2017 blijkt het Philips Stadion een onneembare veste te zijn. PSV is in de Eredivisie al twee jaar ongeslagen in eigen huis. De Eindhovenaren pakten uit zeventien duels maar liefst 47 punten met een doelsaldo van +50 (57-7). Alleen SC Heerenveen (2-2) en FC Groningen (0-0) snoepten punten af van de landskampioen, de rest werd met een nederlaag naar huis gestuurd.

PEC Zwolle

Het jaar 2018 is het slechtste Eredivisie-jaar voor PEC Zwolle ooit. Nooit eerder in de clubgeschiedenis presteerde de club zo slecht als in het afgelopen jaar. In totaal moesten de Zwollenaren 21 keer een nederlaag slikken. Verder stond er vijf keer een gelijkspel op het scorebord en PEC mocht slechts zeven keer een overwinning vieren. De club moest tevens 74 tegentreffers incasseren.