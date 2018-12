Dijon ziet ’Rode Duivel’ al snel weer vertrekken

De 33-jarige international van de ’Rode Duivels’ liet vlak voor kerst zijn contract ontbinden. Ciman keert vermoedelijk terug naar de Amerikaanse competitie, waarin hij eerder al jarenlang speelde voor Montreal Impact en Los Angeles FC.

Degradatie

De Belg staat in de belangstelling van Toronto FC, de kampioen van 2017 in de Major League Soccer. Ciman speelde dit seizoen in de Franse competitie negen wedstrijden voor Dijon, dat degradatiezorgen heeft.

Afgelopen zomer viel Ciman op het laatste moment af voor het WK. Hij was als 24e speler meegereisd naar Rusland, omdat Vincent Kompany en Thomas Vermaelen met blessures kampten. De twee verdedigers blijken uiteindelijk toch fit genoeg om mee te doen aan het WK, waardoor Ciman terug naar huis moest.

