Fenerbahçe blijft onder de degradatiestreep

Met Ferdi Kadioglu op de bank kwam de club uit Istanbul maandagavond bij Antalyaspor niet verder dan een gelijkspel: 0-0. Met zestien punten uit zeventien wedstrijden houdt Fenerbahçe alleen Rizespor (twaalf punten) onder zich.

De slechte resultaten van ’Fener’ leidden eind oktober tot het ontslag van hoofdtrainer Phillip Cocu. Diens assistent Erwin Koeman nam het over, maar hij moest onlangs plaatsmaken voor Ersun Yanal. De Turk, die Fenerbahçe in 2014 naar de voorlopig laatste landstitel leidde, debuteerde vorige week met een gelijkspel tegen Erzurumspor (2-2). Zijn ploeg won daarna in de beker wel (2-5) bij Giresunspor, dat uitkomt op het tweede niveau.

Elvis Manu kwam maandag met Akhisar Belediyespor ook in actie, tegen Konyaspor. Die wedstrijd eindigde eveneens in 0-0. Manu werd halverwege de tweede helft gewisseld.