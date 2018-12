Premier League weer vol aan de bak

Daarmee luisteren de competitiebazen naar de kritiek van met name buitenlandse managers in dienst van Engelse clubs. De belasting voor voetbalprofs zou in Engeland te zwaar zijn en dat zou ook ten koste gaan van de prestaties van de nationale ploeg.

Bekijk het programma ronde feestdagen in de Premier League

Programma tweede kerstdag

13.30 uur: Fulham - Wolverhampton

16.00 uur;

Liverpool - Newcastle United

Manchester United - Huddersfield Town

Tottenham Hotspur - Bournemouth

Burnley - Everton

Leicester City - Manchester City

Crystal Palace - Cardiff City

18.15 uur Brighton & Hove - Arsenal

20.30 uur Watford - Chelsea