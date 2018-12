LeBron James wil nog met zoon basketballen

James junior is nu 14 jaar en geldt als groot talent. Zijn beroemde vader debuteerde in 2003 op negentienjarige leeftijd in de NBA en staat nog tot 2022 onder contract bij de Lakers. ,,Ik wil hem niet onder druk zetten", zegt de Le Bron James over zijn zoon. ,,Maar als hij zo doorgaat, dan heeft hij een goede kans de NBA te halen. Dan zou ik wel na een wedstrijd met hem afscheid willen nemen."

