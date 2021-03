Miralem Sulejmani kijkt uit naar weerzien met Ajax én Dusan Tadic

Miralem Sulejmani juicht na een treffer voor Ajax. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - De karakteristieke glimlach van Miralem Sulejmani (32) is door het mondkapje slecht te zien. Maar de twinkeling in zijn ogen verraadt dat de Young Boys-speler niet kan wachten tot hij donderdagavond (18.55 uur) de Johan Cruijff ArenA weer mag betreden. „Het is een heel bijzondere wedstrijd”, zegt de oud-Ajacied over het Europa League-treffen tussen Ajax en Young Boys.