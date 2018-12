Olympisch biatlonkampioen stopt na dopingverwijten

De olympisch kampioen van 2014 op de estafette beëindigt zijn loopbaan na teamwedstrijden in het stadion van Schalke 04 in Gelsenkirchen. ,,Daarna is het afgelopen. Ik heb daar goed over nagedacht", zegt hij.

Sjipoelin mocht dit jaar onder neutrale vlag niet aan de Olympische Spelen in Pyeongchang deelnemen. Hij werd niet op een lijst van 'schone sporters' gezet. ,,Maar ik heb de regels nooit overtreden", zegt hij. ,,Dat is echter wel de grote reden dat ik nu stop. Ik was goed voorbereid om een medaille te winnen."

Sjipoelin eindigde in 2015 als tweede in het klassement van de algemene wereldbeker.