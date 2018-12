’Nainggolan in disco op vuist met Inter-supporters’

Volgens het Italiaanse Mediaset is de Belgische middenvelder disciplinair geschorst omdat hij na de uitwedstrijd bij Chievo Verona van afgelopen zaterdag in de discotheek te vinden was. Daar zou hij ruzie gemaakt hebben met enkele supporters van de harde kern van de Milanese club.

Dat Nainggolan de zondag daarop te laat was voor de training, was voor trainer Luciano Spalletti genoeg aanleiding om hem uit de selectie te zetten en een boete van 100.000 euro te geven.

De middenvelder met het opvallende uiterlijk bood eerder al zijn verontschuldigingen aan en beloofde beterschap.

