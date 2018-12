Klaassen: ’Was best zenuwachtig voor start bij Werder’

„In de ochtend voordat ik tekende, zat ik nog bij de kapper in Manchester”, vertelt de oud-speler van Ajax dinsdag op de website van de Duitse club. „Ik had mijn belangrijkste spullen gepakt, omdat ik wist dat ik zou vertrekken. Ik keek er naar uit om bij Werder Bremen aan de slag te gaan, maar was ook een beetje zenuwachtig.”

’Namen kende ik niet’

Klaassen, die na een seizoen in Engeland overkwam van Everton, vervolgt: „De wedstrijd tegen Arminia Bielefeld was nog geen 24 uur nadat ik getekend had. Ik dacht dat ik misschien een half uur mee zou kunnen spelen, maar ineens kreeg ik te horen dat ik zou starten”, vervolgt de 25-jarige Hilversummer. „Ik speelde zestig, dertig en zestig minuten in drie wedstrijden. De namen van mijn ploeggenoten kende ik nog niet, die leerde ik pas in de dagen daarna.”

Opa

De 16-voudig international laat vooral de wedstrijd van 5 oktober uit de eerste seizoenshelft springen, waarin Werder mede namens een goal van Klaassen met VfL Wolfsburg won. „Mijn opa was voor de eerste keer in het stadion, en hij is ontzettend belangrijk voor mij. In mijn eerste jaar bij Ajax werden we nog niet opgehaald door de club, waardoor mijn opa me iedere dag naar de training bracht en me daarna weer ophaalde. Ik heb een hele goede relatie met hem.”

Klaassen speelde tot nu toe zeventien competitieduels voor Werder, waarin hij twee keer scoorde.

