PSV, Ajax en Feyenoord zorgen voor uitverkochte uitvakken

Awaydays NL, dat zich bezig houdt met de beleving van supporters van bezoekende clubs in Nederland, becijferde dat PSV, Ajax en Feyenoord de afgelopen maanden een bezettingsgraad van 100 procent hebben gehad.

Willem II en Fortuna Sittard

Willem II staat met 89,9 procent knap op de vierde plaats, terwijl ook de fans van Fortuna Sittard niet onderbelicht mogen blijven. De supporters uit Limburg laten zich de terugkeer in de Eredivisie goed smaken, gezien de vijfde plaats in de rangschikking, met 68,5 procent.

Duidelijke hekkensluiter in de lijst is Excelsior, dat met haar fans slechts 18,2 procent van de beschikbare capaciteit in bezoekersvakken bezet heeft.