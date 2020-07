Britse pers na blunder Virgil van Dijk: ’Blijkt hij tóch mens te zijn’

Virgil van Dijk in een fel kopduel met David Luiz van Arsenal. Ⓒ ANP/HH

LONDEN - Virgil van Dijk was na afloop van Arsenal-Liverpool (2-1) schuldbewust. De aanvoerder van het Nederlands elftal leidde zelf met een behoorlijke fout de nederlaag in. „We gaven de goals weg alsof het cadeautjes waren. Tot ik die fout maakte, was er niets aan de hand.” Ook de Britse pers zag ’Big Virg’ flink de mist in gaan.