Dakar Rally: motorcoureur Price wint eerste rit, Brabec verdwaalt

De etappe tussen Djedda en Bisha ging over ruim 620 kilometer, met een klassementsproef van 277 kilometer. De 33-jarige Price, in 2016 en 2019 winnaar van ’Dakar’, legde de proef het snelste af op zijn KTM-motor.

„Het was een goede dag voor ons met een paar kleine foutjes. Het was vooral zaak om rustig te blijven”, aldus Price, die de navigatie „heel tricky” noemde. Twee van zijn concurrenten, Ricky Brabec en Joan Barreda, hadden daar meer last van. De Honda-teamgenoten raakten in de Saudische woestijn van de route af en verloren daardoor veel tijd. Brabec, die ruim 18 minuten moest toegeven op Price, zegevierde vorig jaar bij de motoren. Hij werd daarmee de eerste Amerikaanse Dakar-winnaar.

Brabec won zaterdag ook de proloog van de editie van 2021, voor Barreda.