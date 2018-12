Juve-directeur: ’Ronaldo inlijven was een makkie’

De Portugees werd afgelopen zomer uiteindelijk voor 100 miljoen getransfereerd van Real Madrid naar Juventus. ,,Het was namelijk niet echt nodig om hem te overtuigen. Ik denk dat hij het na de Champions League-finale heeft besloten”, aldus Paratici tegen Sky Italia.

Toen Juve-voorzitter Andrea Agnelli merkte dat CR7 wel oren had naar een overstap naar de Oude Dame, was het voor hem geen probleem om de portemonnee flink te trekken. Tot dusverre zal hij daar ook geen spijt van hebben. Ronaldo scoorde elf keer in zeventien duels in de Serie A. De club uit Turijn staat ruim bovenaan voor de strijd om de Scudetto.