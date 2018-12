Wereldtop biljarten wil nog één keer vlammen

Morgen start hij in het Brabantse Zundert in het ’tussen kerstbrood en oliebollen-toernooi’ voor de laatste biljartzege in dit jaar.

Het zal een harde strijd worden op de grens van Nederland en België want vanuit België komen onder andere Frédéric Caudron, houder van de wereldbeker driebanden en zijn landgenoot Eddy Merckx, die man die dit jaar grossierde in overwinningen, aan de start evenals Peter Ceulemans, Eddy Leppens en Roland Forthomme. Naast Jaspers komen voor ons land Barry van Beers en Gerwin Valentijn in actie.

Het is voor de 42e keer dat in Zundert het afsluitende driebandentoernooi wordt gehouden. Ook dit jaar zal weer het speciale format worden gehanteerd. De acht deelnemers spelen korte setjes naar 9 driebanders en tot aan de halve finale best of 7, in de halve finale de best of 9 en de finale gaat om de best of 11set