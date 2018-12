Brouwer gestart in Sydney Hobart Race

Brouwer, eerder dit jaar de eerste Nederlandse vrouw die de Volvo Ocean Race wist te winnen, maakt deel uit van een volledig vrouwelijk professioneel team, een primeur in de voor de 74e keer gehouden zeilrace.

Brouwer nam een keer eerder deel aan de wedstrijd, een klassieker over 630 zeemijl (1170 km) van Sydney naar Hobart. Er vertrokken 85 teams, waarvan Scallywag al vroeg moest opgeven wegens materiaalpech. De boot uit Hongkong behoorde tot de favorieten voor de race die in 1998 een dramatische editie kende toen een wervelstorm zes levens eiste en 57 deelnemers konden worden gered. Voor deze editie is matige wind voorspeld. Het record staat op naam van de boot Comanche met 1 dag, 9 uur, 15 minuten en 24 seconden. De wedstrijd ging om 13.00 uur lokale tijd van start.