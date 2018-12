Red Bull denkt aan 24 van Le Mans

„We hebben tot en met 2020 een overeenkomst met de Formule 1”, zegt teambaas Helmut Marko tegenover Motorsport.com. Hij weet dat de F1 in 2021 met nieuwe regels op het gebied van techniek en commercie komt. Maar daar is nog geen contract over getekend. „Zolang er geen overeenkomst is, neemt zowel Red Bull als Honda geen beslissing.”

Komend seizoen gaat Red Bull gebruikmaken van de motor van Honda. Mocht deze samenwerking geen succes blijken, is stoppen een optie. „Of iets anders. Een andere raceklasse. Le Mans met de Valkyrie zou een optie kunnen zijn, met de hypercar-regels. De Valkyrie is een enorm succes gebleken. Alle exemplaren waren meteen verkocht. Dat is ook een goede pijler voor Red Bull Technologies.”

Maar zelfs als de Oostenrijkse renstal wel gewoon in de Formule 1 blijft, is een uitstapje naar de 24 uur van Le Mans een mogelijkheid. „Hoewel Red Bull nooit heeft meegedaan aan de 24 uur van Le Mans is het iets waar we over nadenken. Het grootste deel van de financiën komt dan voor rekening van Aston Martin. Dat is logisch, aangezien op Le Mans de fabrikant wint. Maar het zou binnen ons concept passen.”