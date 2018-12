Weghorst: ’Je zag Van Gerwen balen’

„Ik word hier enorm gewaardeerd om mijn werklust, ook zonder bal. Meer dan in Nederland. De stap naar Wolfsburg is ook een heel bewuste keuze geweest en het blijkt een supergoede match te zijn”, zegt de tukker in gesprek met de NOS.

In de eerste competitiehelft maakte de spits uit Borne zeven goals in de Bundesliga. „Daar kan ik tevreden over zijn. En ik voel dat ik mijn plafond nog niet heb bereikt”, zegt de sterke Weghorst.

Weghorst maakte in 2018 zijn debuut onder Ronald Koeman. De aanvaller speelde drie keer voor het Nederlands elftal (tegen Engeland, Italië en Slowakije), maar behoort de laatste tijd niet meer tot het keurkorps van Koeman

Bekijk ook: Weghorst verrast Van Gerwen

In de voorbereiding op een interland van het Nederlands elftal tegen Slowakije verbaasde Weghorst vooral met een zege op tweevoudig wereldkampioen darts, Michael van Gerwen. De 29-jarige Brabander bracht een bezoek aan de internationals.

„Van Gerwen zag vrij snel dat Donny en ik aardig kunnen gooien. Dus wilde hij wel een leg tegen mij gooien. We begonnen op 301 punten. Ik begon volgens mij met 140 en 121 en even later gooide ik mijn eerste pijl op een dubbel uit. Van Gerwen dacht: wat is dit? Je zag hem balen, maar hij vond het ook mooi”, aldus Weghorst.

Van Gerwen jaagt deze dagen op zijn derde wereldtitel. In Londen treft de nummer één van de wereld in de vierde ronde van de mondiale titelstrijd Adrian Lewis.