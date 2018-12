Beschamend resultaat Milan bij laagvlieger

AC Milan heeft de laatste vijf wedstrijden niet weten te winnen. Het maakte in de laatste vijf duels slechts één doelpunt, in het met 3-1 verloren duel in de Europa League met Olympiakos. De Grieken zorgden ervoor dat AC Milan niet overwintert in de Europa League.

Gattuso werd eind 2017 aangesteld. In een jaar tijd heeft hij met de grootmacht van weleer geen aansluiting gevonden met de huidige topclubs van Italië. AC Milan staat vijfde, op liefst 21 punten achterstand van koploper Juventus en dertien op nummer twee Napoli.

Gonzalo Higuain bakt er weinig van met AC Milan. Ⓒ EPA

Op tweede kerstdag wordt de hele achttiende speelronde van de Serie A gespeeld. Juventus speelt uit tegen Atalanta Bergamo (15.00 uur) en om 20.30 uur staat de topper tussen Napoli en Inter op het programma.