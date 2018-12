Liverpool op jacht met Van Dijk en Wijnaldum

De ploeg van trainer Jürgen Klopp neemt het in de competitie in eigen huis op tegen Newcastle United. Halverwege de Premier League hebben The Reds vier punten meer dan Manchester City.

Liverpool werd in z’n roemruchte historie achttien keer kampioen van Engeland, maar de laatste keer dat die eer de topclub te beurt viel was in het jaar 1990.

Het duel tussen Liverpool en Newcastle United begint zaterdag om 16.00 uur, net als vijf andere duels: