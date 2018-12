Sociedad gooit trainer eruit

Real Sociedad staat na zeventien wedstrijden op de vijftiende plek en het heeft slechts vijf wedstrijden gewonnen. Vorig jaar eindigde de club als twaalfde. Vooral de laatste maanden waren de resultaten slecht: van de laatste acht thuiswedstrijden werd er slechts één gewonnen. Vlak voor kerst verloor de club thuis met 1-0 van Alavés.

Imanol Alguacil is door Sociedad benoemd tot de hoofdtrainer. De 47-jarige Alguacil speelde in de jaren negentig als verdediger voor de club. Aan het einde van vorig seizoen was hij interim-trainer.