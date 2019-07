Basis Oranje Leeuwinnen traint apart

Jackie Groenen, Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk en Dominique Bloodworth deden wat lichte oefeningen op het veld van het Stade du Merlo in Oullins, een stadje ten zuiden van Lyon. De overige basiskrachten bleven aan de kant.

Bij Lieke Martens was duidelijk te zien dat ze nog steeds last heeft van een teen van haar linkervoet. De linksbuiten liep moeizaam naar de hometrainers toe waarop de meeste basisspeelsters toch nog aan wat beweging kwamen. Ze zaten in de schaduw, terwijl de reserves op het veld een normale training afwerkten onder de felle zon in Zuid-Frankrijk. In Lyon is het ruim boven de 30 graden Celsius.

Oranje strijdt woensdagavond met Zweden om een plek in de finale van het WK. De eerste halve finale gaat dinsdag tussen Engeland en de Verenigde Staten.

