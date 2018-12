Invaller Ronaldo redt punt voor tiental ’Juve’

Het was aan Cristiano Ronaldo te danken dat de eerste nederlaag voor de koploper uitbleef. De Portugese sterspeler kreeg rust van trainer Massimiliano Allegri, maar moest in de 65e minuut bij een achterstand van 2-1 alsnog het veld in.

In de 78e minuut stond Ronaldo op de juist plaats om de bal na een hoekschop in het doel te koppen. Juventus voetbalde op dat moment al met een man minder na een rode kaart voor de Uruguayaanse middenvelder Rodrigo Betancur.

De lijstaanvoerder leek in Bergamo juist een makkelijke middag tegemoet te gaan. Juventus kwam na twee minuten op voorsprong door een eigen doelpunt van de Albanese verdediger Berat Djimsiti. Duvan Zapata bracht Atalanta halverwege de eerste helft langszij. De Colombiaan zette zijn team in de 56e minuut, opnieuw op aangeven van Alejandro Gómez, ook op voorsprong.

Hateboer

Bij Atalanta deed de Nederlandse verdediger Hans Hateboer de gehele wedstrijd mee. Hij kreeg na een uur spelen een gele kaart. Middenvelder Marten de Roon ontbrak wegens een blessure aan zijn voet.

Napoli kan later op woensdag de achterstand op Juventus terugbrengen tot zes punten. De nummer 2 speelt een uitwedstrijd tegen nummer 3 Internazionale.

Lazio, dat 4e staat, won de uitwedstrijd tegen het laaggeklasseerde Bologna met 2-0. Luiz Felipe en Senad Lulic scoorden. Hekkensluiter Chievo verloor met 2-0 bij Sampdoria.