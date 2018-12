Liverpool mag dromen van landstitel

De koploper van Engeland rekende woensdagmiddag af met Newcastle United: 4-0. Zowel Virgil van Dijk als Georginio Wijnaldum had een basisplaats gekregen op Anfield.

Voor Liverpool was er bovendien nog meer goed nieuws. Omdat Leicester City een zeer verrassende zege boekte op Manchester City (2-1) heeft Liverpool nu zeven punten meer dan de formatie van trainer Pep Guardiola.

Georginio Wijnaldum in actie tegen zijn voormalig werkgever Newcastle United. Ⓒ EPA

Tottenham Hotspur maakte gehakt van Bournemouth en wipt over Manchester City. Tottenham volgt Liverpool op zes punten. In Liverpool zal er nu zeer waarschijnlijk nog nadrukkelijker worden gedagdroomd over de eerste landstitel sinds 1990.

Bekijk ook: Liverpool op jacht met Van Dijk en Wijnaldum

Liverpool had tegen tegen nummer vijftien Newcastle ruim tien minuten nodig om de score te openen. Dejan Lovren opende met een fraaie pegel de score. De verdediger schoot een afvallende bal met een dropkick in het doel.

In de tweede helft zorgde Mohamed Salah al snel voor een veiliger voorsprong. De linkspoot uit Egypte benutte een penalty. Die had de aanvaller versierd met een duikeling waar de scheidsrechter met open ogen intrapte.

Mohamed Salah zorgt voor de tweede treffer. Ⓒ AFP

Tien minuten voor het einde was het feest compleet voor de ploeg van Klopp. De kleine Zwitser Xherdan Shaqiri zorgde voor de derde treffer. Ook Fabinho maakte nog een doelpunt. Vervolgens barstte er een groot feest los op Anfield. Wellicht dat er over een paar maanden een nog groot groter feest wacht voor de legendarische club.

Bekijk ook: Bejubelde Solskjaer wint ook thuis met United

Dramamiddag Manchester City

Bernardo Silva maakte er in Leicester na een kwartier 0-1 van, maar een paar minuten later maakte Marc Albrighton met een bekeken, diagonale kopbal alweer gelijk. In de slotfase bezorgde Ricardo Pereira City de derde nederlaag van het seizoen. Afgelopen weekend verloor de ploeg van trainer Pep Guardiola in eigen huis al met 3-2 van Crystal Palace. City eindigde het duel met tien man wegens een grove overtreding van Fabian Delph.