Rooney gefouilleerd op Old Trafford

Op foto’s in Engelse media is te zien hoe Rooney, tegenwoordig speler van D.C. United, wordt gefouilleerd alvorens hij de tribunes mag betreden van het Theatre of Dreams.

Rooney kwam woensdagmiddag een kijkje nemen bij de entree van Ole Gunnar Solskjaer in Manchester. De 45-jarige Noor, in het verleden ploeggenoot van Rooney bij United, won ook zijn tweede wedstrijd als interim-trainer: Huddersfield Town werd met 3-1 verslagen.

