Verstappen daagt Ajacieden uit

Bij Ziggo Sport zijn ze benieuwd welk Nederlands talent de kijkers het afgelopen jaar het meest heeft kunnen bekoren: Formule 1-coureur Max Verstappen (21) of Ajax-talenten Matthijs de Ligt (19) en Frenkie de Jong (21).

De Red Bull-rijder is voorstander van een spelletje op PlayStation om de winnaar te bepalen. „Ik denk dat we het moeten uitvechten met een potje FIFA”, aldus Verstappen via Instagram.

„Laten we dat doen, Max”, reageerde De Jong, die direct duidelijk maakte dat De Ligt geen kans meer maakt. „Ik heb de Ziggo E-battle bij Ajax gewonnen, dus ik zal Ajax vertegenwoordigen. Ik heb er zin in en zie je snel.”

Verstappen, een fervent PSV-fan, kon het niet laten om met een plaagstootje te reageren. „Oké, is goed! Ik herinner me nog een leuk potje in Eindhoven tussen PSV en Ajax. Ik hoop dat je het deze keer beter doet...”

Ajax verloor de afgelopen twee ontmoetingen bij PSV met ruime cijfers. Beide keren werd het 3-0. De eerste van die twee zeges bezorgde de Eindhovenaren zelfs het landskampioenschap.