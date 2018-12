Kerstgoal Locadia doet Arsenal pijn

Locadia was in de 35e minuut alert toen een doorgekopte bal in zijn richting kwam. Hij onderschepte de bal, omspeelde Arsenal-keeper Bernd Leno en plaatste de bal in het lege doel. De 25-jarige Locadia had in de afgelopen negentien duels waarin hij in actie kwam niet gescoord. Hij beleefde nog een uitstekende start in Brighton door in zijn eerste twee optredens - één keer in de competitie en één keer in de FA Cup - te scoren.

Arsenal had al na zeven minuten de leiding genomen via Pierre-Emerick Aubameyang. Hij krulde de bal knap in de verre hoek na goede voorbereidend werk van Alexandre Lacazette.

Locadia, die vijf minuten voor tijd werd gewisseld voor Anthony Knockaert, maakte begin dit jaar in de winterstop de overgang naar het zuiden van Engeland. Hij werd herenigd met oud-PSV'er Davy Pröpper, die tegen Arsenal de hele wedstrijd meedeed. Pröpper was in de tweede helft nog een aantal keer dicht bij de 2-1.

Brighton, dat Arsenal vorig seizoen met 2-1 versloeg, maakte een einde aan een reeks nederlagen van drie. De club staat op de dertiende plek in de Premier League. Arsenal blijft vierde, maar kan door het gelijkspel gepasseerd worden door Chelsea. De stadgenoot treedt woensdagavond om 20.30 uur aan tegen Watford (uit).

