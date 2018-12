Klopp: ’Dit betekent nog niets’

De Duitse manager wilde na de 4-0 zege op Newcastle United op Boxing Day echter niets weten over een eventuele landstitel voor The Reds. Het rode gedeelte van Liverpool wacht als sinds 1990 op het negentiende kampioenschap voor de club.

Bekijk ook: Liverpool mag dromen van landstitel

Virgil van Dijk (links) en Fabinho vieren de 4-0 van de Braziliaan. Ⓒ AFP

„We spelen op 3 januari tegen City en als ik hen was zou ik denken dat het gat slechts drie punten is”, aldus Klopp, die dus vermoedt dat Pep Guardiola er alle vertrouwen in heeft dat zijn ploeg in eigen huis kan winnen van Liverpool.

„Over drie dagen spelen we ook nog tegen Arsenal. Deze voorsprong betekent dus niets. Ik houd me ook louter en alleen bezig met de manier waarop we spelen. Dat moet van een zo’n hoog mogelijk niveau zijn én blijven. We staan er goed voor, dat klopt, maar dat is het.”

Bekijk ook: Kerstgoal Locadia doet Arsenal pijn

Bekijk ook: Bejubelde Solskjaer wint ook thuis met United

Tottenham Hotspur is de laatste weken ook uitstekend op dreef en heeft City zelfs teruggedrongen tot plek drie. Klopp rekent erop dat het team van Mauricio Pochettino zich nadrukkelijk gaat mengen in de strijd om de titel.

„Spurs maakt de laatste tijd veel indruk. Ze hadden een lastige zomer, omdat veel spelers actief waren op het WK, maar inmiddels spelen ze briljant. Het wordt gewoon een race tot en met de laatste speeldag. Maar we doen in ieder geval mee. Dat is belangrijk.”

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.