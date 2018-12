’Van Gerwen oogt kwetsbaar’

„Ik heb de afgelopen dagen vooral onder de wol gelegen, want na mijn eerste partij (3-0 zege op Ted Evetts, red.) voelde ik me niet top”, stelde Lewis na zijn overwinning op Darius Labanauskas in de derde ronde.

Jackpot rekende zondag in 35 minuten (4-0) af met de Litouwer, die eerder Raymond van Barneveld uitschakelde.

Adrian Lewis won zondag simpel van Darius Labanauskas. Ⓒ PDC

Eeen dag eerder keek Lewis vanuit zijn bed naar de wedstrijd tussen Van Gerwen en Max Hopp. De Brit was niet onder de indruk van het spel dat Mighty Mike tentoonspreidde, al won de Nederlander wel: 4-1. „Ik vond dat Michael kwetsbaar oogde. Ik kijk er erg naar uit om het tegen hem op te nemen”, aldus Lewis.

Van Gerwen erkende zelf ook dat hij niet top was tegen Hopp. „Ik kan beter, dat weet iedereen. Mijn rug doet ook wat pijn. Het is geen grote zaak, want het hindert me op het podium niet, maar het is wel vervelend. Ik heb nu gelukkig een paar dagen rust. Kan je nagaan als ik goed ga gooien..”, zo gaf hij Lewis een indirecte waarschuwing.

De darter uit Stoke-on-Trent heeft net als Van Gerwen twee wereldtitels op zak. Lewis kroonde zich in 2011 en 2012 tot beste van de wereld. Zijn Nederlandse opponent deed dat in 2014 en 2017.

Van Gerwen en Lewis stonden in totaal 55 keer tegenover elkaar. De Vlijmenaar won 38 partijen, terwijl de Brit 14 keer zegevierde. Drie duels eindigden in een gelijkspel.

