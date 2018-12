Solskjaer krijgt Pogba wél aan de praat: ’Hij is gelukkig nu’

Onder interim-manager Ole Gunnar Solskjaer was hij woensdag andermaal belangrijk voor Manchester United. Tegen Huddersfield Town maakte hij twee van de drie doelpunten: 3-1 zege.

Zaterdag tijdens de 5-1 zege op Cardiff City, de eerste wedstrijd met Solskjaer aan het roer, was de Fransman goed voor twee assists.

„Paul weet dat hij doelpunten kan maken en kansen kan creëren”, zei de Noorse oefenmeester na afloop van de wedstrijd op Old Trafford. „Vorige week had hij al een paar assists. Hij is nu gelukkig.”

Onder Mourinho kwam Pogba amper uit de verf. De wereldkampioen raakte onder de Portugees zijn aanvoerdersband kwijt en zat zelfs geregeld op de bank.

