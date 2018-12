Hazard met treffer 100 en 101 belangrijk voor Chelsea

De Belgische aanvaller leidde zijn ploeg in de Premier League met twee doelpunten langs Watford: 1-2. Chelsea passeerde door de overwinning Arsenal op de ranglijst en is nu vierde, met elf punten achterstand op koploper Liverpool.

Hazard werd in de blessuretijd van de eerste helft weggestuurd door Mateo Kovacic en bewaarde de rust. De spelmaker omspeelde doelman Ben Foster en schoof de bal in het doel. Ook Watford scoorde nog voor rust. Vrijwel direct na de openingstreffer van Hazard trof Roberto Pereyra met een volley van afstand doel: 1-1.

De 1-2, in de 58e minuut, maakte Hazard vanaf de strafschopstip. De Belg had de penalty zelf verdiend. Foster liep Hazard in het strafschopgebied ondersteboven.

Hazard heeft nu, alle officiële competities en bekertoernooien meegerekend, 101 keer gescoord voor Chelsea. Negen spelers gingen hem bij de Londense club voor. Frank Lampard is met 211 doelpunten topscorer aller tijden van Chelsea.

