Ajax en John Heitinga ontbinden arbeidsovereenkomst

Door Onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

John Heitinga Ⓒ ANP / HH

Het contract van John Heitinga bij Ajax is ontbonden. Zijn overeenkomst in de hoofstad liep tot en met 30 juni 2025, maar eindigt nu per 1 juli 2023. Dat maakt Ajax zondag bekend in een persbericht.