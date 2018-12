Het geheime recept van Sven Kramer

— Met de NK afstanden, vanaf morgen drie dagen lang in Heerenveen, sluit Sven Kramer een roerig 2018 af. Er was goud op de vijf kilometer tijdens de Winterspelen in Pyeongchang. Een hardnekkige rugblessure die hem olympisch goud kostte op de 10.000 meter. En een teleurstellend verlopen WK allround in Amsterdam als welhaast onvermijdelijk slotakkoord van een seizoen vol gemengde emoties.

— In de zomermaanden likte hij zijn wonden en werkte hij aan zijn herstel. Nog altijd is hij niet de oude en blijft een rugblessure hem parten spelen. Maar opgeven? Dat nooit. Hij denkt zelfs voorzichtig aan Peking 2022. Niets mooier immers dan schaatsen. Zolang het maar gepaard gaat met een glimlach.