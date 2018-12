Kramer: ’Dat is toch ook het spel?’

„Ik vind het heerlijk om mensen af en toe een beetje in de maling te nemen. Bij de NOS voor de camera, of zo. Dat is toch leuk?”, aldus Kramer in gesprek met Telesport.

„Oh, zeker, ik kan me voorstellen dat mensen zich daar thuis voor de buis soms aan ergeren. Of ik me daar iets van aantrek? Nee. Nou ja, eh… Ik wil nooit iemand kwetsen, laten we dat vooropstellen. Dat zal ik ook nooit doen. Maar af en toe een beetje dollen met Bert Maalderink, dat is toch ook het spel? Niet iedereen hoeft ja en amen tegen hem te zeggen, hoor.”

„Zulke geintjes komen spontaan in me op. Het is niet zo dat ik daar van tevoren mee bezig ben. Het gaat erom dat je geen toneelstukje opvoert. Als ik al vijftien jaar Sven Kramer moet spelen, man, dat houd je echt niet vol. Dan ga je helemaal kapot. Ik kan gewoon negen van de tien keer prima mezelf zijn. Door je niet anders voor te doen dan wie je bent, bespaar je heel veel energie.”