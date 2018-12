Locadia: ’Een van mijn beste wedstrijden’

Locadia zorgde na een vroege treffer van Pierre-Emerick Aubameyang al voor rust voor de gelijkmaker. Voor de hardwerkende Locadia was het zijn eerste seizoenstreffer. „Ja, dit was een van mijn beste wedstrijden in de Premier League”, laat Locadia weten vanuit Engeland. „Het is mooi om op Boxing Day te scoren, en dan ook nog tegen Arsenal. Het ging goed. Fijn dat ik de kans kreeg.”

Locadia (25) is zo realistisch om te beseffen dat zijn basisplaats net als afgelopen weekeinde, toen tegen Bournemouth (2-0), mede te danken is aan de afwezigheid van de geblesseerde José Izquierdo en Alireza Jahanbakhsh (Azië Cup). Spelend vanaf links viel hij op met zijn rushes en was hij zelfs nog dicht bij een tweede doelpunt.

Vorige maand stuurde Locadia in een interview in deze krant nog min of meer aan op een vertrek in januari, omdat hij niet het gevoel had dat zijn kans op speeltijd veel groter zou worden. Nu staat hij toch weer in de schijnwerpers en zijn de supporters plots razend enthousiast. De laatste twee duels, waarin hij dus in de basis startte, maakte Locadia net zoveel minuten als in alle duels daarvoor dit seizoen.

„Ik vind het lastig om nu iets over mijn situatie te zeggen. Ik ben niet boos, ofzo. Ik ben blij dat ik nu weer meer minuten maak en mezelf kan laten zien.”

