Analyse: Feyenoord roeit met riemen die het heeft

Bij Feyenoord blijven het gebruik van eigen jeugd en bescheiden investeringen (met elk seizoen wat verkopen om winst te maken) de leidraad vormen. Ⓒ ANP Pro Shots

Slechts één club heeft in de eerste competitiehelft Eredivisie-koploper en titelfavoriet PSV over de knie kunnen leggen. Feyenoord versloeg de regerend landskampioen in de eigen Kuip (2-1) met goed voetbal. Die wetenschap vormt voor de aanhang van de Rotterdammers de grootste frustratie halverwege het seizoen 2018-2019.