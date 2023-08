Max Verstappen onthult na hommage aan vader Jos in Zandvoort: ’Vorig jaar was emotioneel’

ZANDVOORT - Al op donderdag was de belangstelling voor Max Verstappen enorm. En dan zat er nog nauwelijks iemand op de tribune in Zandvoort. De regerend wereldkampioen kan zich goed voor al die heisa afsluiten, maar geniet tegelijkertijd óók. Hij onthult dat zijn overwinning vorig jaar voor eigen publiek de emotioneelste zege van dat seizoen was.

Jos en Max Verstappen in een onderonsje. Ⓒ ANP/HH