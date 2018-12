’Concurrent Frenkie de Jong voor 5 miljoen te koop’

Het contract van Rabiot loopt aan het eind van het seizoen af en hij weigert deze te verlengen, weet AS. En dat zint de leiding van de Parijzenaren allerminst. FC Barcelona zou op het vinkentouw zitten om hem per 1 januari al over te nemen van de Franse kampioen.

Bekijk ook: Rabiot verlengt niet bij PSG en zit voorlopig op de bank

Rabiot speelt de afgelopen tijd ook al niet meer, trainer Thomas Ruchel houdt hem al enige tijd buiten de selectie vanwege de contractperikelen. De 23-jarige Rabiot debuteerde in augustus 2012 voor de Paris Saint-Germain en speelde tot nu toe exact 150 competitiewedstrijden.

Zoals Telesport al eerder meldde, raakt Ajax komende zomer Frenkie de Jong zo goed als zeker kwijt aan Paris Saint-Germain en incasseert het 75 miljoen euro. De 21-jarige middenvelder verkiest de Franse topclub dan verrassend boven Manchester City.

Bekijk ook: PSG bereid om 75 miljoen euro voor Frenkie de Jong te betalen