Arnold kijkt uit naar weerzien met Verbeek

Voor beide bondscoaches is dat een speciaal duel. Graham Arnold (Australië) en Pim Verbeek (Oman) zijn oude bekenden van elkaar. Verbeek loste Arnold in 2007 af als bondscoach van Australië waarna de Australische ex-prof als assistent van de Nederlander verder ging bij de nationale ploeg. Het trainersduo leidde de ’Socceroos’ naar het WK in Zuid-Afrika in 2010, waar het team strandde in de groepsfase.

„Het is heel leuk om Pim weer eens te zien”, liet Arnold weten. „We bewaren beiden prachtige herinneringen aan onze gezamenlijke tijd bij de Australische ploeg. Hij doet nu weer fantastisch werk met Oman.”

Australië is titelverdediger bij de Azië Cup, die op 5 januari begint en op 1 februari eindigt in de Verenigde Arabische Emiraten. De ploeg van Arnold speelt in de groepsfase tegen Jordanië, Palestina en Syrië. Oman is ingedeeld bij Japan, Oezbekistan en Turkmenistan.