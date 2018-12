Messi laat uitnodiging Ronaldo schieten

,,Natuurlijk hou ik erg van voetbal, maar familie gaat bij mij boven alles”, zegt hij in een interview met de European Sports Media, waartoe ook De Telegraaf behoort.

Ook gaat hij nog even in op de rivaliteit met Cristiano Ronaldo. ,,Die rivaliteit was heel gezond en was vooral ook mooi voor de toeschouwers.” En neemt hij de uitdaging van de Portugees aan, om ook naar Italië te verkassen? ,,Ik heb geen uitdaging nodig. Ik speel bij het beste team ter wereld. Elk jaar worden mijn uitdagingen vernieuwd.”

Dat hij slechts vijfde werd bij de verkiezing van de Ballon d’Or, deert hem niet. ,,Ik hoorde wie er genomineerd waren en toen wist ik dat ik niet zou meedingen om de eerste plek. Ik heb daarna ook niet meer gekeken of ik derde, vierde of vijfde ben geworden.”