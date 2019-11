Paul Gascoigne heeft kennis gmaakt met Jan Wouters. Ⓒ Screenshot

Jan Wouters wordt vaak herinnerd aan twee acties in het shirt van Oranje. Allereerst het mooie passje waarmee hij de winnende goal van Marco van Basten inleidde in de halve finale van het EK tegen West-Duitsland (2-1 zege Oranje), maar daarnaast ook de elleboogstoot in een interland tegen Engeland, waarmee hij Paul Gascoigne velde.